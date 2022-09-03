'Dur' ihtarında bulunan bekçiye çarpıp kaçtı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 01:45

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Cedit Mahallesi 339 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde devriye görevi yapan bekçiler, şüphe üzerine bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bekçilerin üzerine sürüp Yasin Talha'ya çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Bekçilerin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan bekçi Yasin Talha, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.