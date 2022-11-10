Durdurmaya çalıştığı aracı ile otomobil arasında can verdi
Sivas'ta, el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracının hareketlendiğini görünce durdurmaya çalışan Caner Gülhan (24), kendi aracı ile park halindeki otomobil arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Sivas'ta cadde üzerinde hafif ticari aracını park eden ve el frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören Gülhan, aracının peşinden koşmaya başladı.
Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki otomobili ile kendi aracı arasında sıkıştı.
Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Çekilme talimatı verdiler
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Laik şoför İngiliz basınında