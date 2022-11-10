Durdurmaya çalıştığı aracı ile otomobil arasında can verdi

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:41

Sivas'ta cadde üzerinde hafif ticari aracını park eden ve el frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören Gülhan, aracının peşinden koşmaya başladı.

Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki otomobili ile kendi aracı arasında sıkıştı.

Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.