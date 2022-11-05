Şanlıurfa'da feci kaza: 7 yaşındaki Yunus'a otomobil çarptı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, annesinin elini bırakıp, aniden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Yunus Halaf’a (7) otomobil çarptı. Çocuk, metrelerce havalanarak cadde kenarına savrulurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kaza, 5 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinde Viranşehir- Mardin kara yolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye hazırlanan Suriye uyruklu Yunus Halaf, bebek pusetiyle karşıya geçmek isteyen annesinin elini bırakıp aniden yola çıktı.
YOL KENARINA SAVRULDU
Bu sırada çocuğa, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle havalanarak yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan Yunus, otomobil sürücüsü ve çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Küçük çocuğa otomobilin çarptığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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