Durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta 2 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada, 2 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Video Haberler
- Hatay'da orman yangını
- Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
- Silahlı kavganın arasında kalan kadın yaşamını yitirdi
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Pilotun hayatını karartan ameliyat
- VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
- Hatay'da orman yangını
- 5 haftanın zirvesinde...
- Kartal'da hırsızlık
- Şiddet tavan yaptı!
- Köy Enstitülü öğretmenlere vefa
- Saray'a iftara giden şarkıcıdan açıklama
- iPhone 14 sonrası, o model satıştan kalkacak
- Borsa haftaya rekorla başladı