Durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'te, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta 2 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

DHA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:06
Durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, 2 kilo 16 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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