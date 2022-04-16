Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ndan tutuklanan Ali Osman Akat’ı ihraç etti

16 Nisan 2022 Cumartesi, 21:20

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği, ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla tutuklanan Ali Osman Akat’ın dernekten ihraç edildiğini duyurdu.

L’Actone’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’a ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ suçlamasıyla 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

6 Ocak’ta tutuklandığı ortaya çıkan akat, Facebook hesabında hükümet yetkilileriyle çektirdiği fotoğrafların paylaşılmasıyla da gündeme gelmişti.

Akat hakkındaki haberlerde, bir dönem Türk-Amerikan İş Adamları Derneği’nin başkanlığını yürüttüğü belirtilse de dernek, Akat’ın hiçbir dönemde başkanlık veya yöneticilik yapmadığını, dernekle tek ilişkisinin üyelik olduğunu belirtti.

"GÖREV VE YETKİYE SAHİP DEĞİL"

Derneğin açıklaması şöyle: