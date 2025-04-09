Durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı!

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:56

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrolde; 2 parça halinde, yaklaşık 5 bin 447 içimlik kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi bulundu.

Uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu belirlenen Y.C.Ö. ve E.Ç. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #bonzai #narkotik #uyuşturucu #Kütahya

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