Durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı!
Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrolde; 2 parça halinde, yaklaşık 5 bin 447 içimlik kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi bulundu.
Uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu belirlenen Y.C.Ö. ve E.Ç. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #bonzai #narkotik #uyuşturucu #Kütahya
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