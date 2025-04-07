Valilik duyurdu... Adıyaman'da 'uyuşturucu' baskını: Gözaltılar var!

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik duyurdu... Adıyaman'da 'uyuşturucu' baskını: Gözaltılar var!
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AA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:48

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

17 GÖZALTI

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 23 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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