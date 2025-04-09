Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 ilde 'uyuşturucu' baskınları: 16 şüpheli yakalandı
İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişinin yakalandığını, önemli miktarda uyuşturucu madde ve üretim malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Başakşehir ve Esenler'de iki uyuşturucu imalathanesi ile Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Kartal ve Diyarbakır'da elebaşı M.Z.U'nun yönettiği uyuşturucu organize suç örgütüne operasyonlar gerçekleştirildiğini kaydetti.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Operasyonlarda 7 milyon 150 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 2 ton 680 kilogram kimyasal madde, 10 kilogram ham madde ile 1 milyon boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, yakalanan 16 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.
“7 Milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 9, 2025
2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ve
10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildi??”
İstanbul’da 2 ayrı Uyuşturucu İmalathanesine ve Diyarbakır’da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı… pic.twitter.com/Nk269iB0Cq
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