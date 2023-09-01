Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti

Muğla'da bir restoranda aniden fenalaşan avukat Elif Alev Çevikdal (43) yaşamını yitirdi. İstanbul Barosu'na kayıtlı Çevikdal'ın Bodrum'a bir duruşma için geldiği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:17
Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde bir restoranda arkadaşları ile buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı bir çocuk annesi Elif Alev Çevikdal aniden fenalaştı.

O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevikdal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevikdal'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çevikdal'ın Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için geldiği öğrenildi. Çevikdal'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
muğla restoran avukat duruşma

İlgili Haberler

Pornhub, döner restoranını logosu nedeniyle tehdit etti

Pornhub, döner restoranını logosu nedeniyle tehdit etti
Vedat Milor:

Vedat Milor: "İyi ve doğru ürün olmadan, iyi restoran olmaz"
Çalışanları restoran sahibine 'dambılla' saldırıp gasbetti

Çalışanları restoran sahibine 'dambılla' saldırıp gasbetti

En Çok Okunan Haberler