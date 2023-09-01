Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti

Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:17

Güncelleme: 01.09.2023 - 17:18

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde bir restoranda arkadaşları ile buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı bir çocuk annesi Elif Alev Çevikdal aniden fenalaştı.

O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevikdal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevikdal'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çevikdal'ın Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için geldiği öğrenildi. Çevikdal'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.