Duruşmaya gidemediler: Tartışma çıktı, mahkeme huzurevinde kuruldu

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:07

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, huzurevindeki iki kişi arasında çıkan tartışma nedeniyle açılan davada, müşteki ve mağdur, yaşları nedeniyle mahkemeye katılamayınca ‘evde adalet hizmeti’ kapsamında huzurevinde dinlendi.

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan A.A. ile N.Y., 25 Nisan’da tartıştı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Olayın ardından taraflar, yargıya müracaat etti. İnegöl 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 29 Eylül'deki duruşmasına, tarafların yaşları nedeniyle katılmaları mümkün olmadığından adli sürece dahil olabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti, hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti. A.A. ile N.Y.’nin ifadeleri, mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma, 25 Ekim'e ertelendi.











