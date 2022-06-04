Sedyedeki hastaya taciz davası: Doktora istenen ceza belli oldu

04 Haziran 2022 Cumartesi, 16:15

İddiaya göre, olay geçen 18 Ağustos’ta yaşandı. Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya göre, H.T. (23), kıl dönmesi şikayetiyle Mersin Şehir Hastanesi'nde randevu aldı. 17 Ağustos’ta H.T.’ye ilk müdahaleyi yapan doktor T.H. (46), pansuman için bir gün sonraya randevu verdi.

Pansuman için doktorun hastanedeki polikliniğine giden H.T. sedyeye yüzükoyun uzandı. Genç kadın, sedyeye uzandıktan dakikalar sonra yaşadıklarını Emniyet ifadesinde “Elleriyle kalçama, bacaklarıma, göğüslerime ve özel bölgeme temas etti. Pantolonsuz şekilde cinsel organıyla temasta bulundu. Bunun üzerine ben ani tepkiyle kalktım” sözleri ile anlattı.

ANNESİNİ ARADI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, savcılık iddianamesine göre H.T., doktorun odasından çıkar çıkmaz annesini aradı. Genç kadın, annesinin yanında bulunan teyzesi Ö.T.’ye (35) başında geçenleri aktardı. Teyze Ö.T. hemen hastaneye geldi. Ö.T. ile yeğeni H.T., doktor ile koridorda karşılaştı. Taraflar koridorda tartıştı. H.T. ve teyzesi Ö.T. ifadelerinde doktorun “Özür dilerim. Yanlış anlamışsınız. İsteyeceğiniz her şeyi verebilirim” dediğini iddia etti.

İÇ ÇAMAŞIRLARI İNCELENDİ

H.T. ile Dr. T.H.’nin iç çamaşırları incelenmek üzere polis tarafından alındı. Laboratuvar raporu da taciz iddialarını destekler nitelikte çıktı. İddianamede, laboratuvar sonucuyla ilgili olarak, “şüphelinin külotunun iç ön kısmı üzerinde alınan vücut sıvısı örneğinde, müşteki H.T. ve şüpheli T.H.’den alınan kan örneklerinden alınan genotiplerin karışık olarak bulunduğunun belirtildiği, bu hususun müştekinin cinsel saldırı iddialarını destekler nitelikte çıktığı” belirtildi.

FİZİKEN MÜMKÜN DEĞİL

Soruşturma sürecinde ifade veren evli ve iki çocuk babası Dr. T.H. ise “Bana iftira atılıyor” dedi. Doktor ifadesinin devamında H.T.’ye muayene sırasında kapısının kilitli olmadığını, cinsel saldırıda bulunmasının da imkansız olduğunu söyledi. Genç kadının uzandığı esnada kendisinin de ayakta olduğunu söyleyen Dr. T.H. “Hasta, müdahale esnasında sol eli ile bacağıma doğru müdahale yaptı. Geri çekildim. Duyduğum rahatsızlıktan ötürü, ‘Ameliyatı başka bir doktora yaptırabilirsin’ dedim. Şahsı muayene ettiğim sedyenin yüksekliği göbeğimin seviyesindedir. Cinsel organımla kendisine temas etmem fiziken mümkün değil” dedi.

TEDAVİ İLE İLGİSİ YOK

Doktor T.H.’nin yargılandığı davanın 18 Mayıs günü görülen ikinci duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı İbrahim Evci'nin mütalaasında şöyle denildi:

“Sanığın hastane odasındaki muayenesinde katılanın tedavisini yaparken tıp kuralları ile tedavi yöntemleri ile ilgisi olmayan davranış ve eylemler sergilediği, bu eylemlerin cinsel amaç güden ve katılanın göğüs, kalça, sırt bölgelerini okşamaktan ibaret olduğu…”

Mütalaada, Dr. T.H.’ye 7.5 yıldan 12.5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Öte yandan Dr. T.H. hakkındaki idari soruşturma ise sürüyor.