Meteoroloji çok sayıda ili saat vererek uyardı: Sel, su baskını, yıldırım...
Meteoroloji, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri için uyarıda bulundu. Yarım akşam saatlerine kadar devam edecek gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahmine göre, yarın Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu, Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusu, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.06.2023 Çarşamba Günü İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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