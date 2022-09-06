Düşen yıldırım yangına neden oldu: 2 hektar orman zarar gördü
Antalya'da, gece yıldırım isabet eden ağaçlar, içten içe yanarak sabah saatlerinde alev aldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Korkuteli ilçesinde, 5 Eylül Pazartesi günü etkili olan yağış sırasında Yazır Mahallesi Korucak mevkisindeki ormana yıldırım düştü. Gece boyu içten içe yanan ağaçlar, sabah günün ağarmasıyla alev aldı.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye ilk müdahale ekibi ile Antalya'dan 2 uçak ve 3 helikopter yönlendirildi. Yangın sabah, havadan ve karadan, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 2 hektar alan zarar gördü.
Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, "Gece yağan yağmur ve yıldırımlar sonucu 6 ağaç etkilenerek yangın meydana gelmiş. Sabah saatlerinde bölgeden dumanların yükselmesiyle anında müdahale ettik. Ekiplerimizin hızlı müdahaleleriyle büyümeden az zayiatla söndürüldü. 2 uçak ve 3 helikopter havadan, yangın söndürme ekipleri de karadan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık orman zarar gördü" dedi.
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