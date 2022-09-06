Düşen yıldırım yangına neden oldu: 2 hektar orman zarar gördü

06 Eylül 2022 Salı, 16:32

Korkuteli ilçesinde, 5 Eylül Pazartesi günü etkili olan yağış sırasında Yazır Mahallesi Korucak mevkisindeki ormana yıldırım düştü. Gece boyu içten içe yanan ağaçlar, sabah günün ağarmasıyla alev aldı.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye ilk müdahale ekibi ile Antalya'dan 2 uçak ve 3 helikopter yönlendirildi. Yangın sabah, havadan ve karadan, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, "Gece yağan yağmur ve yıldırımlar sonucu 6 ağaç etkilenerek yangın meydana gelmiş. Sabah saatlerinde bölgeden dumanların yükselmesiyle anında müdahale ettik. Ekiplerimizin hızlı müdahaleleriyle büyümeden az zayiatla söndürüldü. 2 uçak ve 3 helikopter havadan, yangın söndürme ekipleri de karadan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık orman zarar gördü" dedi.