Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı
Bursa’da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Peş peşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısı çöktü.
Meteoroloji ve AFAD birkaç saat önce Bursa'da yoğun yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Polis kaynakları çökme sonucu yaralı olmadığını belirtti.
Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.
Öte yandan terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de saniye saniye görüntülendi. Tedbir alan güvenlik görevlileri yurttaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.
Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı ifade ediliyor.
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