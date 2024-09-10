Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kentte coşkuyla kutlandı: İzmir’de 9 Eylül gururu
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü kutlamaları, İzmir’de Türk ordusunun 9 Eylül’de şehre girdiği güzergâh üzerinde düzenlenen zafer yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (İzBB) Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, iş dünyası, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce İzmirli katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Atatürk posterini taşıyan katılımcılar Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden ilerledi. Yürüyüş coşkusu Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Marşlar eşliğinde yürüyen korteje, vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Ayrıca Konak Atatürk Meydanı’na gelen süvari birlikleri, kentin kurtuluşunu simgeleyen tarihi sahneyi bir kez daha canlandırdı.
İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay, “102 yıl önceki büyük zaferin gururunu hâlâ yaşıyoruz.” dedi. Yürüyüşün ardından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve Cemil Tugay Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. CHP İzmir İl Başkanlığı da, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Aslanoğlu, yaptığı konuşmada İzmir’in kurtuluşunun aynı zamanda vatanın kurtuluşu anlamına geldiğini vurgulayarak, “İzmir’in kurtuluşu gericiliğin, saltanatın ve işbirlikçilerin bozguna uğratılması, ülkenin üzerine çökmüş karanlığın yok edilmesidir” ifadelerini kullandı.
TUGAY’DAN ‘SOLO TÜRK’ TEPKİSİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in 9 Eylül kurtuluş günü etkinliklerinde her yıl düzenlenen Solo Türk gösterisinin bu yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Tugay, “Bu etkinlikler, şehrimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Diğer birçok etkinlik iptal edilmezken, sadece bu gösterinin iptal edilmesi üzücü” dedi.
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