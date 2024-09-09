MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? 9 Eylül'de ana kadroya kim dahil oldu?

MasterChef'te yedeklerde yer alan yarışmacılar ana kadroya dahil olmak için son kez önlüklerini giydi. Peki, MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? 9 Eylül'de ana kadroya kim dahil oldu?

MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? 9 Eylül'de ana kadroya kim dahil oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 21:29

MasterChef 2024 sezonunda yarışmaya veda eden iismler belli oldu. Bu hafta yarışmaya katılacak son isim belli oldu. Geride kalan isimler ise yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? 9 Eylül'de ana kadroya kim dahil oldu?

MASTERCHEF'İN SON YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef'te yaptığı tabaklarla yedek kadroya girmeyi başaran isimler her hafta yaptıkları tabaklarla ana kadroya girmek için ter döktü. 9 Eylül'de yedek kadro son kez önlüklerini giydi.

Ana kadoya dahil olacak son isim bugün b elli olacak.


Etiketler: #MasterChef 2024 #MasterChef

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