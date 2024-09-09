MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? 9 Eylül'de ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef'te yedeklerde yer alan yarışmacılar ana kadroya dahil olmak için son kez önlüklerini giydi. Peki, MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? 9 Eylül'de ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef 2024 sezonunda yarışmaya veda eden iismler belli oldu. Bu hafta yarışmaya katılacak son isim belli oldu. Geride kalan isimler ise yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'in son yarışmacısı kim oldu? 9 Eylül'de ana kadroya kim dahil oldu?
MASTERCHEF'İN SON YARIŞMACISI KİM OLDU?
MasterChef'te yaptığı tabaklarla yedek kadroya girmeyi başaran isimler her hafta yaptıkları tabaklarla ana kadroya girmek için ter döktü. 9 Eylül'de yedek kadro son kez önlüklerini giydi.
Ana kadoya dahil olacak son isim bugün b elli olacak.
Etiketler: #MasterChef 2024 #MasterChef
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