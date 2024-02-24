Duvara fırlatıp öldürdüğü yavru kedi için 4 yıl hapsi istendi

Yayınlanma: 24.02.2024 - 10:57

Güncelleme: 24.02.2024 - 10:57

Olay, 17 Temmuz 2023'te Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana geldi. Duyduğu ses üzerine evinin balkonuna çıkan Y. P. adlı kadın iddiaya göre, komşusu İsmail D.'nin elinde tuttuğu yavru kediyi duvara fırlattığını görüp durumu polise bildirdi.

İhbarla adrese gelip kedinin öldüğü tespit eden polis ekipleri, İsmail D.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları reddettiği belirtilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, bahçe duvarına fırlattığı yavru kedinin ölüme neden olan İsmail D. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca, 'Evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"YAVRU KEDİYİ FIRLATTI"

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede görgü tanığı Y.P., "Bahçeden ses gelince balkona çıktım. Şüpheli, kaçmaya çalışan yavru kediyi fırlattı. Bahçe duvarına çarpan kedi can çekişiyordu" dedi.

"HERHANGİ BİR YERE FIRLATMADIM"

Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık ise "Binada çalışma alanına giren kediyi bahçede yeşil alana bırakıp uzaklaştırmak istedim. Bıraktığımda canlıydı, hiçbir şekilde zarar vermedim, duvara ya da herhangi bir yere fırlatmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.