Duygu Bölükbaş'ın davasına erteleme: Sanıkların tutukluluk hali devam edecek

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:01

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:01

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş’nın ölümüyle ilgili davada ara karar açıklandı. Olay, 3 Kasım 2022'de meydana gelmişti. Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosunda çarşafla asılı olarak bulunmuş, sonrasında Emre T., gözaltına alınmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istenmişti.

Davanın duruşması bugün İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Emre T. (30) ve tutuksuz yargılanan halası S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Davada savcı, dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BÖLÜKBAŞ'IN ANNESİ: KORKTUĞU İÇİN ŞİKAYETTE BULUNMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Duruşmada söz verilen Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, "Bir çok kavgaları ve sürekli şiddet vardı. Bizleri de rahatsız ediyordu. Sürekli mesajlar atıyordu. 'Gelin kızınızı alın almazsanız ölüsünü alırsınız' mesajı attı. Biz psikolojisinin bozuk olduğunu düşünerek evlenmelerine izin vermedik. Kızımın evinde yaşıyordu. 'İstemiyorsan terk et' dedim. Sürekli bizi kaosa çekiyordu. En son kafe açmışlardı. Orada şahıs uyuşturucu satıyormuş. 13 yaşındaki çocuk bile polisi arayıp kavgalarını şikayet etmiş. Kızım korktuğu için şikayette bulunamadığını düşünüyorum. 'Ne olacaksa bana olacak' dedi ve kendini heba etti. Sonunun ölüm olduğunu bile bile gitti ona" dedi.

EMRE T.: YALANCI RANIKLAR GETİRİYORLAR

Savunması için söz verilen Emre T. ise şu ifadeleri kullandı:

"Yalancı tanıklar getiriyorlar. Beni katil, cani yaptılar, haberlere verdiler. Son 4-5 ay kızlarıyla konuşmadılar. Şu an vicdanlarını temizlemeye çalışıyorlar. Ben böyle bir şey işlemedim. Ben ona zarar vermem, kendime zarar verdim. Ben onu yaşatmak için mücadele ederken 11 aydır hapisteyim. Ben bu olaydan ceza bile alsam sorun değil. Benim alnım ak."

''MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ''

Duruşması sonrası açıklama yapan İzmir Kadın Meclisi İl Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, "Biraz önce, intihar etti diye üzeri kapatılmaya çalışılan Duygu Bölükbaşı'nın cinayet davasından çıktık. 2024 yılında 259 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu kadınlara ne oluyor? Hepsinin psikoloji mi bozuk, onun için mi intihar ediyorlar. Ya da yanlışlıkla kendilerini mi vuruyorlar. Bütün bunların sebebi cezasızlık politikası. Biz hep söylüyoruz. Kadın cinayetleri davalarında failler olayın üstünü nasıl kapatabilirim diyerek bunu öğrenmeye çalışıyorlar ama buradaki kadınlar bu davaların peşini bırakmıyor. O failler ceza alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Biz bunun intihar değil bir cinayet davası olduğunu ve bu yönde yargılanmanın olduğunu savunuyoruz. Şüpheli kadın ölümlerinde failler ve avukatları hep aynı şeyi söylüyor. Duygunun tırnaklarında faile ait DNA çıkmıştı ama olay yeri failin vücuduna bakmadı, incelemedi. Olay yeri tam bir tespit yapmamıştır. Duygu'nun ailesi ve avukatları tam bir dedektiflik iziyle delilleri ortaya çıkartmıştır. Bunun bir cinayet davasına dönüşmesini sağlamıştır. Duygu'nun davası aydınlatılır, bu fail buradan hak ettiği cezayı alırsa bu ülkede artık yüksekten düşerek yada kendisi intihar etti diyerek kadın cinayetlerinin üstü kapatılamayacak. Bizler şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkartana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.