Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kadro başvurusu için Diyanet'ten belge istendi

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Düzce Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümleri’nde ders verecek öğretim görevlisi için ilan yayımladı. Tefsir (Kuran okuma ve Kıraat İlmi) Anabilim Dalı için açılan kadronun şartları arasından ise “Diyanet” çıktı. Kadroya başvurmak isteyenlerde “Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hafızlık belgesi ile ‘aşere-i takrib’ veya ‘tashih-i huruf’ belgesi sahibi olmak” şartının aranması dikkat çekti.

Adli yıl açılışı sonrası başlayan tartışmada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisine yönelen tepkilere “üstü kapalı” yanıt vererek “İnanç, sokakta, mahallede, şehirde olmasın, insanın içinde olsun gibi bir anlayış var. İnsanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın... Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar” ifadelerini kullanmıştı. Diyanet’in 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda ise “4-6 yaş grubu Kuran kurslarının okulöncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile toplantı gerçekleştirileceği” belirtilmişti. Diyanet, dün Resmi Gazete’de yayımlanan bir akademik kadro ilanı ile birlikte akademide de “koşul” haline geldi. Düzce Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümleri’nde ders verecek öğretim görevlisi için ilan yayımladı. Tefsir (Kuran okuma ve Kıraat İlmi) Anabilim Dalı için açılan kadronun ilk şartı, “İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi mezunu ve Tefsir Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak” şeklinde belirlendi. Ancak, şartlar arasında Diyanet’ten belge istenmesi de dikkat çekti. Buna göre, kadroya başvurabilmek için “Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hafızlık belgesi ile ‘aşere-i takrib’ veya ‘tashih-i huruf’ belgesi sahibi olmak” gerekiyor. “Aşere-i takrib”, “Kuran’ı 10 kıraat imamının okuyuşu ile okumak”; “tashih-i huruf” ise “Kuran harflerinin, mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak telaffuz edilmesi” anlamına geliyor. Bu alandaki kurslar ise Diyanet tarafından veriliyor.