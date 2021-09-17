Resmi Gazete yayımlandı: Diyanet'e yeniden Ali Erbaş atandı

17 Eylül 2021 Cuma, 00:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Ali Erbaş atandı.

Atama kararı resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri geriğince Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atanmıştır" denildi.

ERBAŞ: TOPLUMU DİN KONUSUNDA AYDINLATMA GÖREVİNİ...



Kararı sosyal medya hesabından duyan Erbaş, "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden bismillah. Anayasamızın “toplumu din konusunda aydınlatma” görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle" ifadelerine yer verdi.