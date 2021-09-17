Resmi Gazete yayımlandı: Diyanet'e yeniden Ali Erbaş atandı
Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden Prof. Dr. Ali Erbaş atandı.
Atama kararı resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri geriğince Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atanmıştır" denildi.
ERBAŞ: TOPLUMU DİN KONUSUNDA AYDINLATMA GÖREVİNİ...
Kararı sosyal medya hesabından duyan Erbaş, "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden bismillah. Anayasamızın “toplumu din konusunda aydınlatma” görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle" ifadelerine yer verdi.
Daha bir aşk ve heyecan ile— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 16, 2021
Yeniden BİSMİLLAH
Anayasamızın “toplumu din konusunda aydınlatma” görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/YMdrtxfruv
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