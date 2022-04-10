Düzce Valiliği: 'Can güvenliğiniz için uzak durun'
Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, eriyen kar sularının sel ve taşkınlara sebebiyet verebileceği belirtilerek, yurttaşlara uyarıda bulunuldu. Valilik, yurttaşların can güvenliği için akarsu ve dere yataklarından uzak durmalarını söyledi.
Kışın yoğun kar yağışı yaşanmasınnın ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar birikintileri oluştu.
Havaların ısınması ile ise kentte kar erimeleri hızlandı. İlkbahar yağmurlarının da etkili olurken Düzce Valiliği’nden önemli bir uyarı geldi.
"CAN GÜVENLİĞİ İÇİN"
Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilimizde yaşanan yağışlar, havaların ısınması ve karların ani erimesiyle birlikte, akarsuların debisinin artması sonucunda oluşabilecek sel, taşkın, sebebiyle vatandaşlarımızın can güvenliği için akarsu ve dere yataklarından uzak durmaları rica olunur" denildi.
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