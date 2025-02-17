Düzce’de 117 litre etil alkol ele geçirildi

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:43

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:43

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir işyerine yapılan baskında 117 litre etil alkol ve 250 adet aroma verici kit ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlı hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.