Düzce’de 117 litre etil alkol ele geçirildi
Düzce’de bir iş yerinde 117 litre etil alkol ve 250 adet aroma verici kit ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir işyerine yapılan baskında 117 litre etil alkol ve 250 adet aroma verici kit ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlı hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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