Düzce'de 4 katlı binada yangın paniği: 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 09:44

Güncelleme: 16.12.2023 - 09:44

D-655 karayolu Beyciler Mahallesi mevkisinde bunulan 4 katlı binada dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Bitişik olarak yapılan ve 50 dairenin bulunduğu binada Şebnem K.’ya ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın daireyi, duman da tüm binayı ve çevreyi sardı.

Paniğe kapılanlar balkonlara çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçlarla kurtarırken, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği sırada bina sakinlerinden Fazilet Bartın, gelininin kardeşine ulaşamadığını söyledi.

Bu kez dairesinde mahsur kaldığı düşünülen genç çocuk için daire kapısı kırılarak itfaiye ekipleri tarafından eve girildi. Yapılan kontrollerde dairenin boş olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 3'ü çocuk 13 kişi ve 3 evcil hayvan binadan itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

"PERİŞAN OLDUK"

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, bina sakinlerinden Fazilet Bartın, "Ben bu binanın 17 numarasında oturuyorum. Yangında evimiz mahvoldu. Perişan olduk. Evde gelinimizin kardeşi var sandık. Kapıyı kırdık" dedi.