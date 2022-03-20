Düzce’de eğitime 'kar' engeli

Kar yağışı tüm yurdu esir aldı. Düzce’de, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.

DHA
20 Mart 2022 Pazar, 17:17
Düzce’de eğitime 'kar' engeli
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Kar yağışı nedeniyle çoğu ilde okullar tatil edildi. Son olarak Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi. 



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