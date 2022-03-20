Düzce’de eğitime 'kar' engeli
Kar yağışı tüm yurdu esir aldı. Düzce’de, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.
Kar yağışı nedeniyle çoğu ilde okullar tatil edildi. Son olarak Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.
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