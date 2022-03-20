Kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı'nda sis de etkili oluyor
Kar yağışının aralıklarla sürdüğü D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis de etkisini arttırmaya başladı.
Kara yolunun Bakacak, Yumrukaya, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bölgede kar yağışının yanında sis de etkili olmaya başladı.
Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme, püskürtme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı, buzlanma ve sise karşı dikkatli olunmasını isteyen trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama ve yakın takipten kaçınmaları, araçlarda çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.
KAZA DÜN YAŞANDI
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurduktan sonra orta şeritte kaldı. Otomobile çarpmamak için fren yapan 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobil zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada 2'si ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 17'si Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırılırken, 14'ünün tedavisi ayakta yapıldı. Kazada bacakları kopan ve ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Başaran (16), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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