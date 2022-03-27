Düzce'de en çok Sakaryalı yaşıyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Düzce'de en çok Sakaryalı yurttaşın yaşadığı tespit edildi.
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri açıklandı. Bu çerçevede, Düzce'de yaşayan nüfus 5 bin 297 kişi artarak, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 400 bin 976 oldu.
2. SIRA TRABZONLULARIN
Aynı zamanda, Düzce'de 7 bin 798 kişi ile en çok Sakaryalının yaşadığı belirtildi. Sakarya'yı 7 bin 180 kişi ile Trabzonlular, 5 bin 888 kişi ile Ağrılılar ve 5 bin 376 kişi ile Zonguldaklılar takip ediyor.
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