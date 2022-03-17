Karadeniz'in kapısı Düzce beton şehre dönüşüyor: Yeşil alan yüzde 50'nin altında!

17 Mart 2022 Perşembe, 13:41

Düzce’nin yeşil alan oranı bir önceki yıla oranla yüzde 4 küçülerek 45.3’e düştü. Yapılaşmaların artması ile beraber Düzce’de yapı alanı ise yüzde 54.7’ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Düzce’de 2020 yılında yüzde 49.9 olarak yeşil alan verilerinde düşme gerçekleşti.

Düzce’nin toplam hektar ölçümü 249 bin 200 hektar olduğu görülürken, bu alanın 119 bin 210 hektarı yeşil alan olarak ölçüldü. Yeşil alanların yüzde 40’ı ağaçlık alan olarak ölçülürken, yüzde 60’ı ise yeşil alan olarak ölçüldü. Ormanların alanların yüzde 96’sı normal koru, yüzde 4’ü ise bozuk koru niteliği taşıyor.

DÜZCE'NİN YÜZDE 54.7'S,İ YAPISAL ALAN

Yeşil alanların dışında ise Düzce’de yapılaşma her geçen gün artmaya devam ediyor. 2020 yılında yüzde 51.1 olan yapı alanı, 2022 yılında yüzde 54.7’ye yükseldi. Yani Düzce’nin 129 bin 990 hektarlık alanında yapı çalışması bulunuyor.