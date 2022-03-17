Karadeniz'in kapısı Düzce beton şehre dönüşüyor: Yeşil alan yüzde 50'nin altında!
Kontrolsüz yapılaşmayla birlikte yeşil alanlarımız yok oluyor. Buna bir örnekte Düzce'den geldi. Düzce'nin yeşil alanı bu yıl yüzde 45.3'e düştü.
Düzce’nin yeşil alan oranı bir önceki yıla oranla yüzde 4 küçülerek 45.3’e düştü. Yapılaşmaların artması ile beraber Düzce’de yapı alanı ise yüzde 54.7’ye yükseldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Düzce’de 2020 yılında yüzde 49.9 olarak yeşil alan verilerinde düşme gerçekleşti.
Düzce’nin toplam hektar ölçümü 249 bin 200 hektar olduğu görülürken, bu alanın 119 bin 210 hektarı yeşil alan olarak ölçüldü. Yeşil alanların yüzde 40’ı ağaçlık alan olarak ölçülürken, yüzde 60’ı ise yeşil alan olarak ölçüldü. Ormanların alanların yüzde 96’sı normal koru, yüzde 4’ü ise bozuk koru niteliği taşıyor.
DÜZCE'NİN YÜZDE 54.7'S,İ YAPISAL ALAN
Yeşil alanların dışında ise Düzce’de yapılaşma her geçen gün artmaya devam ediyor. 2020 yılında yüzde 51.1 olan yapı alanı, 2022 yılında yüzde 54.7’ye yükseldi. Yani Düzce’nin 129 bin 990 hektarlık alanında yapı çalışması bulunuyor.
İlgili Haberler
- Çerçioğlu: Kuşadası'nın beton yığını olmasına izin vermedik
- 'Millet bahçesi' ihalesi tartışmalı adrese: 43 milyon lirayı betona gömmek kimin işine yarayacak?
- Ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 3 yaralı
Video Haberler
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- İstanbul'da bir kişi tramvayın altında kaldı
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
- Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
- 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı
- Prof. Dr. Özgür Enginyurt tarih verdi
- Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkoll
En Çok Okunan Haberler
- 'Erdoğan sığınmacılara oy mu kullandıracak?'
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- 6 partinin genel başkanı yeniden bir araya gelecek
- AKP'li Bergama Belediyesi tarım arazilerini satıyor
- İstanbul'da yeniden kar teyakkuzu!
- 'Galatasaray'ı seçtim çünkü...'
- Düzce beton şehrine döndü
- Bakan Nebati neyi 'itiraf' etti?
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Genç buz patenciler dünya kupasında şampiyonluk peşinde