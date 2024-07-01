Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerleri aşan kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 14:31

Güncelleme: 01.07.2024 - 15:20

Feci kaza, saat 11.30 sıralarında, Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Kavacık yol ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre, A.D.G.’nin kullandığı 34 DOR 560 plakalı bir zincir markete ait ürünleri taşıyan kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü A.D.G. ile yanında bulunan H.T. kamyon içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü A.D.G.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazada, kamyon parçalanırken içindeki ürünler de çevreye saçıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyon, uzun çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.