Düzce'de 'fındık bahçesi' kavgası kanlı bitti: Ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı

02 Eylül 2022 Cuma, 16:44

Küpler köyünde yaşayan Adem K. ile ağabeyi Kadem K. ve kız kardeşi Neriman K. arasında 'fındık bahçesi' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Adem K. baltayla ağabeyi Kadem ve kız kardeşi Neriman K'ye saldırdı.

KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kadem K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Neriman K. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.