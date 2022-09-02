Düzce'de 'fındık bahçesi' kavgası kanlı bitti: Ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, kavgada ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA
02 Eylül 2022 Cuma, 16:44
Düzce'de 'fındık bahçesi' kavgası kanlı bitti: Ağabeyini öldürdü, kız kardeşini yaraladı
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Küpler köyünde yaşayan Adem K. ile ağabeyi Kadem K. ve kız kardeşi Neriman K. arasında 'fındık bahçesi' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Adem K. baltayla ağabeyi Kadem ve kız kardeşi Neriman K'ye saldırdı.

KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kadem K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Neriman K. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Düzce ağabey Cinayet

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