Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Aramalarda 77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.
ARAMALARDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 77 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
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