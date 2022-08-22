Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Aramalarda 77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:29
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 77 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.


Operasyon uyuşturucu Düzce

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