Düzce'de hareketli gece: İki katlı evde yangın paniği!

Düzce'de, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de hareketli gece: İki katlı evde yangın paniği!
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AA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:19

Eminaçma köyünde, F.T’ye ait alt kısmı depo ve garaj olarak kullanılan iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, binanın alt kısmında bulunan "patpat" diye tabir edilen tarım aracında da hasar oluştu.

Evin fındık toplama mevsiminde kullanıldığı, yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Düzce #Yangın

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