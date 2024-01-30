Düzce'de heyelan... 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor!
Beyköy beldesinde 6 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi. Alternatif yolların açılması için çalışmalar sürerken, heyelan riskinin de devam ettiği aktarıldı.
Düzce'de il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkiinde toprak kayması sonucu 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanan köy grup yolu kapandı.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ELEKTRİK DİREKLERİ ZARAR GÖRDÜ!
Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını tamamen kapladı, ağaçları devirdi ve elektrik direklerine zarar verdi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından İl Özel İdare personeli iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergâhlar açıyor.
Bu arada, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle heyelan riskinin devam ettiği belirtildi.
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