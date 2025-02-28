Düzce'de heyelan... 6 yerleşim yerinin yolu kapatıldı!

Beyköy beldesinde kar sularının erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ve 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yol trafiğe kapatıldı.

Düzce'de heyelan... 6 yerleşim yerinin yolu kapatıldı!
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DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:46

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkiinde karların erimesiyle birlikte heyelan oluştu.

Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Heyelan #Ulaşım #yol #Düzce

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