Zonguldak’ta heyelan faciası: 3 ev tahliye edildi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:12

Güncelleme: 19.02.2025 - 09:13

İlçeye bağlı Gelik beldesi Merkez Mahallesi’nde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelanla birlikte istinat duvarı da yıkılınca üç ev etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, doğalgaz ekibi sevk edildi.

Ekipler yapılan incelemelerde bir evin kalıcı diğer iki evin ise geçici olarak tahliyesine karar verdi. Evlerde ikamet eden 10 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.

"BURADA 3 EV MAĞDURUZ"

Heyelan sonrası mağduriyetini anlatan Şenay Kocabacak, "Dün akşam burada heyelan oldu. Mağduruz. Ben ev arıyorum bulamadım. Şu anda yengemin ve kayınpederimin evinde kalıyorum. Eşyalarımı evden çıkartma çabasındayım. Burada üç ev mağduruz. Yukarıdaki ev daha çok etkilendi. Dört aile biziz, iki diğer evdekiler, yukarıdakiler de 4 kişilik aile. Mağduruz" diye konuştu.