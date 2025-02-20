Heyelan sonucu mahsur kaldılar: Trabzon'da bir çift iş makinesiyle evden çıkarıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu girişi toprakla kapanan evde mahsur kalan çift iş makinesiyle çıkarıldı.

Heyelan sonucu mahsur kaldılar: Trabzon'da bir çift iş makinesiyle evden çıkarıldı
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AA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 21:41

İlçede Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak bir evin girişini kapattı.

Evde mahsur kalan Necdet ve eşi Günay Sofuoğlu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden Sürmene Belediyesi ekipleri iş makinesiyle çifti evin penceresinden çıkardı.


Etiketler: #mahalle #Mahsur #çift

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