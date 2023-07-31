Bolu'da iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi öldü
Bolu'da çalıştığı makarna fabrikasında üzerine forklift devrilen Nurten Çetin (44) hayatını kaybetti.
Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyündeki bir makarna fabrikasında saat 14.00 sıralarında Nurten Çetin isimli işçinin üzerine başka bir işçinin kullandığı forklift devrildi.
Diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nurten Çetin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nin morguna kaldırıldı.
İsmi öğrenilemeyen forklift sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- SGK açıkladı: Çift maaş alma imkanı
- İBB adayını açıkladı
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- İşte Cumhur İttifakı'nın İzmir planı
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- Akbelen'deki kelepçe katile takılmadı
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Akaryakıta yeni zam geliyor
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı