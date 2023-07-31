Bolu'da iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi öldü

Bolu'da çalıştığı makarna fabrikasında üzerine forklift devrilen Nurten Çetin (44) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:45
Bolu'da iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi öldü
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Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyündeki bir makarna fabrikasında saat 14.00 sıralarında Nurten Çetin isimli işçinin üzerine başka bir işçinin kullandığı forklift devrildi.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nurten Çetin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nin morguna kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen forklift sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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