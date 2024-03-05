Düzce'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan K.S'nin arazisinde izinsiz kazı yapılacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.
Ekipler, A.S, İ.İ, C.G, H.T. ve N.D'yi kazı yaptıkları sırada gözaltına aldı.
Olay yerinde 2 kırıcı delici alet, 47 metre elektrik kablosu, 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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