Düzce'de kadın cinayeti: 54 yaşındaki eşini boğarak öldürdü
Düzce'de Ali Şeker (65) isimli kişi, evde tartıştığı eşi Nevriye Şeker’i (54) boğarak öldürdü. Şeker, cinayetin ardından kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Şeker ile Nevriye Şeker evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sesler yükselen evden gelen seslerin kesilmesi sorasında şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Ali Şeker’i kaçmaya çalışırken yakaladı. Eve giren polisler, Nevriye Şeker’in cansız bedeni ile karşılaştı. Ali Şeker gözaltına alınırken, Nevriye Şeker’in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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