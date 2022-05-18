Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı: Soruşturma başlatıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereboyu mevkisinde ihbar üzerine yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan kazı alanlarının kapatıldığı öğrenildi.

AA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:04
Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı: Soruşturma başlatıldı
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Cumayeri ile Çilimli ilçeleri sınırında bulunan Melen Deresi kenarındaki Dereboyu'nda köpeklerin öldürülüp daha sonra gömüldüğü bilgisine ulaşan Düzce Hayvanseverler Derneği üyeleri durumu polise bildirdi.

KAZILARDA ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, savcılık izniyle bölgede kazı çalışması başlattı. Kepçeyle farklı alanlarda yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulundu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazı alanları, yapılan incelemenin ardından kapatıldı.


Köpek Düzce Soruşturma

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