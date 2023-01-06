Düzce'de 'köpek ölümlerine' inceleme

06 Ocak 2023 Cuma, 11:27

Beyköy beldesi Çalılık mevkisinde sokak hayvanlarını besleyen Gülşah Kalyoncu, köpeklerin zehirle öldürülerek yol kenarına atıldığı yönünde bilgi aldı. Kalyoncu'nun ihbarıyla jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede, ölü köpeklerden 3'ünün yol kenarına, 6'sının da bahçeye bırakıldığı tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere köpek ölülerinden numune aldı, sorumluların bulunması için soruşturma başlattı.

Gülşah Kalyoncu, üzgün olduğunu belirterek, "Bizim görebildiğimiz şu an 9 köpek var. Muhtemel zehirlenmişler. Bunu yapan insanların evlatları yok mu ya da bir sevdikleri yok mu? Nasıl bir vicdan? 'Öldürdüm, attım, bitti ve gitti' mi? Bu kadar kolay olamamalı. İlahi adalet var, bir gün tecelli edecektir" dedi.

Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş ise "Fazla anestezi ile zehirleyip ya çöplüklere ya da böyle tenha yerlere atıyorlar. Toplum sağlığını da tehlikeye atıyorlar. 6 köpek bir yerde. Köpekleri attıkları yerin kenarından su kanalı geçiyor. Vahşet yaşıyoruz. Suç işleyen ceza alsın" diye konuştu.