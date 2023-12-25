Düzce'de korkunç kaza... Otomobil bariyerlere çarptı: 21 yaşındaki Yasin öldü
Düzce'de, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Şirin (25) yaralandı, yanında bulunan Yasin Taha Sakarya (21) ise hayatını kaybetti.
Kuzey Çevre Yolu Nalbantoğlu Mahallesi sapağında; Kaynaşlı istikametine giden Ömer Faruk Şirin idaresindeki 81 ET 299 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.
Sürücü Şirin yaralanırken, yanındaki yolcu Yasin Taha Sakarya, araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı Sakarya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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