Düzce'de 'okul müdürüne özel tuvalet' iddialarına bakanlıktan soruşturma talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce’de, Mevlana Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner’in kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.
Şıralık Mahallesi’ndeki Mevlana Teknik ve Anadolu Lisesi’nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte veliler okul koridorunda pembe kaplama yapılan ve üzerinde 'WC Müdür' yazan kapının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf tepki çekerken, okul müdürü Suzan Ardıç Çiner’in kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddia edildi.
?İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada “‘Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı: Müdür WC’ başlıklı haberler yer almıştır. Anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
BAKANLIK SORUŞTURMA İSTEDİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı konunun soruşturulmasını istedi. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ikinci bir açıklama yapılarak, “İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından konunun ayrıca araştırılması talimatlandırılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere Eğitim Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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