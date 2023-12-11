Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Şahsın 26 gündür kayıp Gökhan Koçoğlu olduğu tespit edildi.
Düzce'de işe gidiyorum diyerek 15 Kasım'da evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gökhan Koçoğlu (37) Akınlar Mahallesi'nde ormanlık alanda ölü bulundu.
Ceset, ormanlık alanın yanındaki fındık tarlasını temizleyen kişi tarafından bulundu. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken şahsın yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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