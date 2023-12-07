Erzurum'da karayolunun kenarında ceset bulundu!

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:17
Erzurum'da karayolunun kenarında ceset bulundu!
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Erzurum-Erzincan E-80 devlet karayolu Dadaşkent yolu üzerinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden polis ekipleri, yol kenarında parçalanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 52 yaşındaki Nurullah Soysal’a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk araştırmalara göre şahsın yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilerek güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Yapılan araştırmada bölgeden geçen TIR'ın şahsa çarptığı belirlendi. Söz konusu TIR Bingöl Karlıova’da yakalanırken polis kazayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.


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