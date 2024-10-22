Düzce'de otomobil telefon direğine çarptı: 2 kişi yaralandı

Düzce'de otomobilin telefon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil telefon direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:48

Adliye yolundan kent merkezine seyreden G.B. idaresindeki 81 ACC 805 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

Kaldırımdaki telefon direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle eğilen telefon direği ise itfaiye ekiplerince düzeltildi.


Etiketler: #Düzce

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