Düzce'de yılanın ısırdığı 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yılan tarafından ısırılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de yılanın ısırdığı 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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AA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 15:15

Mevsimlik tarım işçisi ailesiyle ilçeye fındık toplamak için gelen 15 yaşındaki A.K'nin elini, bahçede bulunduğu sırada yılan ısırdı.

İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, A.K'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası'ndaki çocuk acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

A.K, AA muhabirine, fındık ağacının dalları arasında saklanan yılanın elini ısırdığını ve hastaneye kaldırıldığını anlattı.


Etiketler: #Düzce #yılan

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