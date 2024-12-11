Düzce'de park halindeki TIR'ın dorsesinde ölü bulundu!
Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeki TIR'ın içerisinde, 23 yaşındaki Lider Singin adlı kişinin ölü bulunduğu aktarıldı.
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yaşanan olayda, İstanbul’dan Ankara’ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DC 5813 plakalı TIR, dinlenme tesislerine geçen günlerde giriş yaptı.
Daha sonra hareket etmeyen TIR ile ilgili jandarma ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler TIR dorsesinde yaptığı çalışmada Lider Singin’i (23) ölü buldu.
Bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Etiketler: #Anadolu Otoyolu #dorse #ölü #TIR
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