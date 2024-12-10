Yalnız yaşayan adam konteynerde ölü bulundu

Adıyaman’da yalnız yaşayan kişi konteynerde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam konteynerde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:56

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Örenli mevkisinde bulunan K-6 Konteyner kentte yaşayan 65 yaşındaki Halil Abidin Yeninarcılar’dan haber alamayan yakınları konteynere gelerek burada konteyner camını açtı.

Halil Abidin Yeninarcılar’ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile sağlık ekipleri, Halil Abidin Yeninarcılar’ın öldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Halil Abidin Yeninarcılar’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #konteyner #ölü bulundu

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