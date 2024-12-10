Yalnız yaşayan adam konteynerde ölü bulundu
Adıyaman’da yalnız yaşayan kişi konteynerde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Örenli mevkisinde bulunan K-6 Konteyner kentte yaşayan 65 yaşındaki Halil Abidin Yeninarcılar’dan haber alamayan yakınları konteynere gelerek burada konteyner camını açtı.
Halil Abidin Yeninarcılar’ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ile sağlık ekipleri, Halil Abidin Yeninarcılar’ın öldüğünü tespit etti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Halil Abidin Yeninarcılar’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #adıyaman #konteyner #ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Onlarca araç birbirine girdi
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki
- 'Kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık'
- Şam nasıl düştü? ‘