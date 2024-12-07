Genç polis evinde ölü bulundu
Muş Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yunus Yavuz, evinin banyosunda ölü bulundu. İlk bulgular kalp krizi şüphesi üzerinde yoğunlaşırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
Muş’ta görev yapan 34 yaşındaki polis memuru Yunus Yavuz'dan haber alınamaması üzerine arkadaşları evine bakmaya gitti.Yavuz, arkadaşları tarafından banyoda hareketsiz bir şekilde bulundu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç polisin hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk bulgular, kalp krizi şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...