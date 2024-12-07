Genç polis evinde ölü bulundu

Muş Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yunus Yavuz, evinin banyosunda ölü bulundu. İlk bulgular kalp krizi şüphesi üzerinde yoğunlaşırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Genç polis evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:47

Muş’ta görev yapan 34 yaşındaki polis memuru Yunus Yavuz'dan haber alınamaması üzerine arkadaşları evine bakmaya gitti.Yavuz, arkadaşları tarafından banyoda hareketsiz bir şekilde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç polisin hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk bulgular, kalp krizi şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği açıklandı.


Etiketler: #Muş #polis

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