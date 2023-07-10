Düzce'de sel: Tek katlı ev yıkıldı!
Düzce'de sağanağın ardından debisi yükselen dere yatağındaki tek katlı ev ve ahır yıkıldı.
Düzce'de iki gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyünden geçen Aksu Deresi'nde taşkın yaşandı.
Debisi yükselen akarsuyun yakınındaki Kadir Efiloğlu'na ait tek katlı ev ile ahır, şiddetli akıntıya dayanamayarak yıkıldı.
Evdeki eşyalar sel sularına kapıldı, enkaz altında kaldı.
Ev ve ahırın yıkıldığı anlar aile üyelerinden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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